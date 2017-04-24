汇丰控股行政总裁确认该行获任为沙特阿美IPO顾问

路透香港4月24日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一称，汇丰控股已经正式被聘为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的首次公开发行(IPO)顾问，该交易料将是全球历史上最大的IPO。

摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)等欧洲大行也加入该交易，这宗IPO有望筹集资金约1,000亿美元，是沙特政府实现经济多元化宏伟策略的重头戏。

欧智华是在香港的股东会议上宣布受聘于沙特阿美一事的，这证实了路透2月份时的报导。当时路透报导称，汇丰控股接近被这一世界最热门IPO交易聘为顾问。

欧智华还称，汇丰控股相信自身能够在可预见的未来继续派息，并且有望超越在风险加权资产和节约成本两个方面的目标。

汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)表示，该行或许得将“数千岗位”从英国搬迁至巴黎，这取决于英国与欧盟之间关于退欧的谈判，从而重申了该行之前关于员工搬迁的估计。(完)