版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 22:15 BJT

标题新闻：汇丰外汇交易全球负责人Mark Johnson被捕，成为汇市操控调查第一位受控个人-彭博援引消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐