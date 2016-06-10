汇丰有信心下周A股获纳入MSCI指数 料深港通数周内成行

路透香港6月10日 - 投行汇丰近日的报告称，有信心国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)将于香港时间下周三（15日）确认明年A股纳入其国际指数，同时预期未来数周将宣布深港通推出日期。

汇丰中国股票策略师孙瑜在其报告中指出，该行对于下周A股纳入MSCI指数以及深港通数周内成行持乐观看法，乃基于近期三项发展，一是对A股停牌采取更严谨规定，二是中国向美国提供2,500亿元人民币RQFII额度，三是沪港通南向与北向资金流增加。

“我们自去年12月开始呼吁A股成为MSCI指数家族成员，相信过去数周的事件意味着这个期望将会成真。”他说。

报告指出，预计A股初期占MSCI新兴市场指数权重1.1%，正式进行指数调整时估计有40-60亿美元被动型外资基金流入，相当于A股市场每日成交金额约6%，短期影响有限，长远则有深刻影响，A股完全纳入指数需时5-10年，估计将有超过5,000亿美元外资流入，相当于A股流通市值的10%。

MSCI明晟正就中国A股纳入MSCI新兴市场指数等国际基准指数征求国际投资者意见，结果将于6月年度检讨时公布，如获纳入，正式执行时间为2017年6月。

汇丰的报告并称，预期深港通将于9月正式开通，北向交易额度大约2,500亿元，南向交易额度大约2,000亿元。

该行认为，从中国资本账开放的角度出发，深港通更具标志性，因有别于沪港通，深港通拥有较少A、H股两地上市公司和重叠的行业。该行并指，9月是合适的推出时间，因过去两个月A股的波动性降低，且沪港通南向交易额度使用率超过64%，有迫切需要添补额度。（完）