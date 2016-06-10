汇丰有信心下周A股获纳入MSCI指数 料深港通数周内成行

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月10日 - 投行汇丰近日的报告称，有信心国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)将于香港时间下周三（15日）确认明年A股纳入其国际指数，同时预期未来数周将宣布深港通推出日期。
汇丰中国股票策略师孙瑜在其报告中指出，该行对于下周A股纳入MSCI指数以及深港通数周内成行持乐观看法，乃基于近期三项发展，一是对A股停牌采取更严谨规定，二是中国向美国提供2,500亿元人民币RQFII额度，三是沪港通南向与北向资金流增加。
“我们自去年12月开始呼吁A股成为MSCI指数家族成员，相信过去数周的事件意味着这个期望将会成真。”他说。
报告指出，预计A股初期占MSCI新兴市场指数权重1.1%，正式进行指数调整时估计有40-60亿美元被动型外资基金流入，相当于A股市场每日成交金额约6%，短期影响有限，长远则有深刻影响，A股完全纳入指数需时5-10年，估计将有超过5,000亿美元外资流入，相当于A股流通市值的10%。
MSCI明晟正就中国A股纳入MSCI新兴市场指数等国际基准指数征求国际投资者意见，结果将于6月年度检讨时公布，如获纳入，正式执行时间为2017年6月。
汇丰的报告并称，预期深港通将于9月正式开通，北向交易额度大约2,500亿元，南向交易额度大约2,000亿元。
该行认为，从中国资本账开放的角度出发，深港通更具标志性，因有别于沪港通，深港通拥有较少A、H股两地上市公司和重叠的行业。该行并指，9月是合适的推出时间，因过去两个月A股的波动性降低，且沪港通南向交易额度使用率超过64%，有迫切需要添补额度。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。