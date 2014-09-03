汇丰中国8月服务业PMI升至17个月高位

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月3日 - 汇丰中国8月服务业PMI自上月的纪录低点强劲反弹，并创下17个月高点，新业务大幅回升带动服务业增长步伐加快。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)升至54.1，创下2013年3月来最高。新业务分项指数亦升至53.9，为2013年1月以来最高。
新订单增加提振8月就业人口进一步扩张，但增速较前两个月略微放慢。未完成业务则录得21个月来最快的下降步伐。
“除了整体PMI指数反弹，其它分项指标反映出的是一个喜忧参半的局面，而非整体改善。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，由于房地产市场下滑，今年下半年经济成长仍然面临下行风险。
他并认为，政策制定者应该进一步放松政策，以帮助支持经济复苏。
中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期。
Markit提供的新闻稿并显示，中国服务业界对未来12个月的经营前景仍感到乐观，且乐观程度升至五个月高位。部分受访企业认为这应归因于市场形势改善以及新项目的进展。
价格方面，8月平均投入价格指数继续上升，但上升步伐温和，且仍低于历史均值。报告成本上涨的受访企业认为这是由于员工成本增加所致。
与此同时，收费价格指数3月以来首次回到50关口上方。数家受访企业提到，客户需求增强致使定价能力提升。
周一公布的数据显示，中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。
中国国家发改委主任徐绍史上周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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