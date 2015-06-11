焦点：汇丰投资银行部门将削减客户和资产 以提升利润率

路透伦敦6月10日 - 汇丰(HSBA.L)投资银行部门或将在未来两年放弃逾五分之一客户，并缩减1,000亿美元的信贷和利率业务，以期提高利润率。

根据周二宣布的战略调整计划，汇丰称将把投资银行资产缩减三分之一，即1,400亿美元，令该业务对汇丰的重要性减弱。

汇丰表示，其称作“全球银行和市场(GBM)”的投资银行部门将卖出400亿美元的遗留信贷头寸，削减利率和市场部门资产600亿美元，并削减低收益贷款400亿美元。

GBM首席执行官Samir Assaf表示，拟缩减资产中的至多1,000亿美元由欧洲持有，大多在英国和法国。

GBM称，自2011年以来已缩减275个客户，且正在推动再缩减700个，在约4,000个主要客户中的比例超过20%。

“我们在处理低利润或资本使用回报率低的客户，”Assaf在演示中对投资者和分析师表示，他说GBM还在决定是否保留另外250个客户。

这么做的目的是为了降低GBM的规模，控制成本，提高盈利能力。

**专注于自己排名位居前五的产品领域**

银行越来越重视大客户，并在努力放弃规模较小、利润较低的客户。

他们也专注于自己排名处于前五的产品领域，对汇控来说，这些领域有外汇，在所有地区的债务资本市场，在亚洲和欧洲的利率交易，以及香港和中东的股票交易。

德意志银行(DBKGn.DE)、巴克莱(BARC.L)、瑞银集团UBSG.VX、瑞士信贷CSGN.VX、苏格兰皇家银行(RBS.L)等其他欧洲银行也在缩减规模，也都面临被摩根大通(JPM.N)等美国同行夺走市场份额的局面。

根据汤森路透数据，汇丰过去两年及今年第一季以2%的营收份额，在投资银行业排名第12。摩根大通以约7%的市场份额占据榜首。

GBM去年获利81亿美元，占汇丰获利的36%。GBM业务员工人数达1.63万人，其他业务内容包括资产负债表管理与交易融资等。

汇丰希望在2017年将GBM的风险加权资产回报率，由去年的1.6%提升至2.6%，并计划在部分领域扩张，包括在所有地区的外汇与债务资本市场业务，以及亚洲的股市与并购谘询业务。

汇丰预估GBM营收从去年的181亿美元每年增长约5%，并让成本继续维持于91亿美元。

Assaf表示，他预估资产削减仅会令年度营收减少约4亿美元 ，不过分析师警告称，许多削减资产的银行，营收实际下滑程度均大于预期。(完)

(编译 王颖/白云/陈宗琦；审校 孙茉莉/张涛)

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