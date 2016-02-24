汇丰称英国脱欧恐致英镑贬值15-20% GDP减速1.5个百分点

路透伦敦2月24日 - 汇丰控股周三称，如果英国在6月23日公投中赞成脱离欧盟，则英镑可能贬值高达15%，明年英国经济增长率可能下降多达1.5个百分点。

“若公投赞成英国脱欧，将对各资产类别都产生巨大影响。我们认为，对脱欧投下赞成票后，不确定性可能严重冲击英国经济，触发增长放缓及英镑溃跌，”他们在报告中写道。

他们认为，英镑兑美元将可能挫跌15-20%，逼近上世纪80年代中期所及低位，这就意味着将跌向与欧元平价的水准。英镑兑美元周三跌穿1.40，为七年来首见，欧元兑英镑仅略低于0.79英镑。

英镑大幅贬值或推升通胀率5个百分点，经济成长率可能下降1-1.5个百分点，几乎降至该行当前对2017年2.3%增长预期的一半水平。

他们并称，如果英国央行通过升息应对英镑的大幅下滑，那么脱欧对经济成长的冲击可能还要更为严重。(完)