英国个股：汇丰控股考虑将英国零售及商业银行业务上市--金融时报

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透12月9日 - 金融时报报导，汇丰控股 考虑将英国零售和商业银行业务最多30%上市，以助其应对英国计划实施的要求银行分离零售业务的新规。
金融时报引述三位知情人士报导，汇丰控股该上市计划还处于初期阶段，但已经与投资者进行过讨论，董事会层面也进行了非正式讨论。
报导称，投资者估计此次上市的市值约为200亿英镑(327亿美元)。
周日晚间未能联系到汇丰控股的代表进行置评。
英国政府10月表示，将加快分拆那些试图规避新规的银行。新规要求银行分离零售业务与风险更高的投行业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst