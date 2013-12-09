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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:19 BJT

英国个股：汇丰控股考虑将英国零售及商业银行业务上市--金融时报

路透12月9日 - 金融时报报导，汇丰控股 考虑将英国零售和商业银行业务最多30%上市，以助其应对英国计划实施的要求银行分离零售业务的新规。

金融时报引述三位知情人士报导，汇丰控股该上市计划还处于初期阶段，但已经与投资者进行过讨论，董事会层面也进行了非正式讨论。

报导称，投资者估计此次上市的市值约为200亿英镑(327亿美元)。

周日晚间未能联系到汇丰控股的代表进行置评。

英国政府10月表示，将加快分拆那些试图规避新规的银行。新规要求银行分离零售业务与风险更高的投行业务。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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