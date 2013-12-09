汇丰控股正考虑将英国零售及商业银行业务上市

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透12月9日 -金融时报报导，汇丰控股(HSBA.L)考虑将英国零售和商业银行业务最多30%上市，以助其应对英国计划实施的要求银行分离零售业务的新规。
金融时报引述三位知情人士报导，汇丰控股该上市计划还处于初期阶段，但已经与投资者进行过讨论，董事会层面也进行了非正式讨论。
报导称，投资者估计此次上市的市值约为200亿英镑(327亿美元)。
路透周日晚间未能联系到汇丰控股的代表进行置评。
英国政府10月表示，将加快分拆那些试图规避新规的银行。新规要求银行分离零售业务与风险更高的投行业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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