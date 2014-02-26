汇丰出售哈萨克斯坦业务 继续全球性收缩战略

路透伦敦/阿拉木图2月26日 -汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)已经以1.76亿美元现金的价格将其在哈萨克斯坦的分支银行卖给了该国第二大银行Halyk BankHSBK.KZ，继续从全球不盈利或不具业务规模的国家中撤离。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)最近三年已经出售或关闭了63家业务部门，他希望精简业务，以便降低风险并提高获利能力。

HalykBank是哈萨克斯坦38家银行中获利能力最强的银行。哈萨克斯坦位于中亚，人口1,700万，是前苏联共和国当中仅次于俄罗斯的第二大经济体，这主要得益于其石油生产。

汇丰控股哈萨克斯坦银行约有600名员工和六家分行，业务主要侧重于高端零售客户和企业客户。

该行去年利润约2,700万美元，是该国20大银行之一，资产占该国银行业总资产的1.3%。此次出售价格是基于1.6亿美元的资产净值得出的。

预计该项交易将在第四季完成。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)

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