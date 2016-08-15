汇丰截至上周五在伦敦回购共约816万股 涉资4,372万英镑

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港8月15日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一公告称，截至上周五（12日）为止，在伦敦回购共约816万股普通股，涉资近4,372万英镑。
汇丰于8月4日启动回购行动，综合公告，汇丰于8月4日至12日期间总共回购815.98万股普通股，以平均价计算涉资4,372万英镑。
最近一次8月12日汇丰回购约178.37万股，加权平均价每股5.4558英镑，最低与最高价分别为5.481及5.427英镑。
汇丰在伦敦周五收跌0.092%，报545英镑。香港时间周一09:57，汇丰在香港升0.37%，报54.8港元。
汇丰此前表示，其上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛(GS.N)负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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