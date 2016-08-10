汇丰控股在伦敦回购约89万股普通股 涉资约480万英镑

路透香港8月10日 - 欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称，在伦敦市场回购约89万股普通股，以平均价计涉资约480万英镑。

汇丰在香港联交所的声明称，于8月9日回购普通股之数量为886,944股，每股价格介乎5.4000-5.3750英镑，加权平均价5.3927英镑。

汇丰于伦敦收升0.708%，报5.408英镑。

购入该等股份后，汇丰以库存方式持有2,884,232股本身之普通股，而已发行普通股（不计库存股份）之数量为19,921,361,522股。因此，于公司之总投票权为19,921,361,522。

汇丰上一次回购行动为8月4日，亦为首日回购，该公司按平均价5.1441英镑回购近200万股普通股，涉资逾1,000万英镑。

汇丰此前表示，其上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛(GS.N)负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

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