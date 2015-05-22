汇丰控股考虑出售旗下巴西部门

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透香港5月22日 - 提交给香港证交所的一份文件周五显示，汇丰控股(HSBC)HBSA.L正在考虑出售旗下的巴西部门。
路透曾在5月13日报导，汇丰控股最快将于下月为处于困境的巴西部门选择一个理想买家，这是汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)处置不良资产计划的组成部分。
当时汇控拒绝评论可能的资产出售。
该行旗下的巴西部门HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo SA是巴西第七大商业银行，去年净亏损4.42亿雷亚尔。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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