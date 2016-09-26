汇丰步步为营 欲为其在美国逾百亿美元资本找活路

路透伦敦9月23日 - 根据公司方高层消息来源，汇丰控股(HSBA.L)正在寻求不惹恼美国政坛及监管层的方法，为其在美国动弹不得的数以十亿计美元资本松绑。

汇丰曾经是美国违反反洗钱规定的调查对象。分析师和投资者说，汇丰在美国有超过200亿美元资本的报酬率仅达到1%，而这些资本当中，最多有半数可透过资产出脱重新回到汇丰控股。

由于美国资产负债表如此之大，使得汇丰投资者错失更高获利机会，也无法锁定更多派息。根据德意志银行研究报告，汇丰在美资本的股东权益报酬率(ROE)仅有1.4%，但汇丰全球的ROE为5%，其他美国主要商业银行对手甚至达到13%。

“这个问题确实存在，在美国的资本显然赚取到的回报较低，”Royal London Asset Management的高级基金经理Richard Marwood说。该公司持有汇丰股票。“身为股东，我们很关心企业把资本配置在哪儿，也关心这些资本的长期报酬率是多少。”

汇丰在美国资本这么大，一部分是因为2008年雷曼兄弟倒闭后，美国及全球各地监管当局均要求在本国运营的外资银行需提高资本以强化应变能力。

这也与Household的漫长出售过程有关。汇丰2003年达成一项注定失败的交易，即以160亿美元买入消费者贷款业务Household。

汇丰能否成功从美国撤出资本，取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否反对其提交的汇回资本计划。

汇丰2012年与美国司法部达成暂缓起诉协议(DPA)，根据这项协议，汇丰将不会因反洗钱努力失败而受到重罚，但前提是该行承诺加强管控。

“DPA可能持续拖延，加上(其他)正在进行的调查，可能意味着美国比较乐见资本继续留下来，”另一个汇丰的大型投资者说。

美联储和美国司法部拒绝置评。

一些来自汇丰的匿名消息人士表示，在当前美国的政治环境对银行业者抱有敌意，以及美国11月8日总统大选加剧不确定性情况下，汇回更多资本是一大挑战。

德意志银行8月30日的分析显示，汇丰北美业务共有330亿美元资本，当中只有60亿美元资本能实现9%的健康回报率，这其中大部分来自加拿大业务。(完)