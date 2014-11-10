汇丰推出中国多元资产入息基金 借道沪港通配置A股投资

路透香港11月10日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)的香港资产管理部门周一称，新推出的中国多元资产入息基金将借道沪港通配置部分A股投资，预料基金成日当日即可进行投资。

汇丰环球投资管理中国股票投资部主管陈淑敏向记者表示，该基金对股票和固定收益工具的投资比例大约各一半，而股票当中可选择A、B和H股，但由于A股估值吸引，预期有高至40%的资产配置到A股，而通过沪港通投资到A股的占比高至10%。

“很多追踪中国指数的基金都在部署沪港通，不过不是那么多基金公司在开通一刻能够立即进行投资，而我们早已准备就绪，在基金正式推出当日便会进行投资。”她说。

她并指出，对只在A股上市的水电、世界级中药股以及市值最大的房地产股票均感兴趣，同时认为那些较H股估值较大的电力、汽车及部分工业板块A股亦具吸引力。

该支中国多元资产入息基金提供美元、人民币以及港元类别，即日起供香港个人投资者认购，最低投资额别为1,000美元、10,000元人民币以及10,000港元。首次认购期至11月21日，并将于当日开始交易。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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