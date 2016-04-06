中国可望分阶段获纳入环球债券指数 占比可达三分一--汇丰

路透香港4月6日 - 汇丰环球投资周三表示，随着中国加大市场开放与货币兑换的程度，中国可望分阶段获纳入环球债券指数，五年内最终占比可达三分之一或以上。

汇丰亚洲固定收益的高级投资产品经理Geoff Lunt在其评论中称，中国正加快开放人民币自由化的步伐，尽管中国已经成为环球最大债市之一，但由于尚有汇率管制，主要债券指数仍未把中国境内债市纳入其中。

多间主要指数供应商已追踪中国债市表现，其中摩根大通、花旗及巴克莱均有提供中国债券指数。汇丰指出，假设中国债券市场，以及环球/新兴市场债券指数的其他市场的配置将跟随未来五年的国内生产总值而上升，五年后中国于新兴市场债券指数中占显着比重（占花旗环球新兴市场政府债券指数52%，巴克莱新兴市场政府债券指数38%，摩根大通全球新兴市场多元化债券指数33%）。

但汇丰认为，中国初期占比将限制于10%以下，往后要跟随市场开放的步伐前行，以反映实际的可投资性。倘若中国获纳入于上述所有指数，境内债券市场吸引的海外投资或以倍数增长。海外投资者参与程度将达10%，相当于约5,000亿美元的新投资金额。

汇丰指出，随着债息偏低及息差收窄（相对于离岸人民币市场），选择中国境内债券的投资可望温和增长。

汇丰未对纳入时机作出判断，但预期中国债券在未来几年颇有机会获纳入主要环球债券指数中，甚至因金融体制改革进度理想而可较早获得纳入，惟步伐不会过急，中国当局会以“摸着石头过河”的原则，对不同的选项持开放态度。（完）