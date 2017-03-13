汇丰与中国银行间债市境外投资者完成首笔人民币对外汇衍生品交易

路透上海3月13日 - 汇丰银行（中国）有限公司周一称，该行已与一家境外机构投资者达成其首笔人民币对外汇衍生品交易，针对该境外机构在银行间债券市场持有人民币债券头寸而产生的外汇风险敞口，进行的外汇远期对冲。

据汇丰新闻稿显示，汇丰中国副行长兼环球资本市场总监宋跃升表示，该举措将有助于境外机构投资者更好地管理外汇风险，提升其对银行间债券市场的参与度。

“允许参与银行间债券市场境外机构投资者进行人民币对外汇衍生品交易，标志着中国外汇市场的进一步对外开放。”他并表示。

汇丰银行（中国）是中国银行间债券市场结算代理人。

2月底国家外管局发布了《关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。(完)