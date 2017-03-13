汇丰与中国银行间债市境外投资者完成首笔人民币对外汇衍生品交易

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月13日 - 汇丰银行（中国）有限公司周一称，该行已与一家境外机构投资者达成其首笔人民币对外汇衍生品交易，针对该境外机构在银行间债券市场持有人民币债券头寸而产生的外汇风险敞口，进行的外汇远期对冲。
据汇丰新闻稿显示，汇丰中国副行长兼环球资本市场总监宋跃升表示，该举措将有助于境外机构投资者更好地管理外汇风险，提升其对银行间债券市场的参与度。
“允许参与银行间债券市场境外机构投资者进行人民币对外汇衍生品交易，标志着中国外汇市场的进一步对外开放。”他并表示。
汇丰银行（中国）是中国银行间债券市场结算代理人。
2月底国家外管局发布了《关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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