汇丰中国2月制造业PMI终值降至50.4

路透北京3月1日 - 汇丰(HSBC)周五公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，自上月的两年高位回落，与初值持平。这是该指数连续第四个月处在荣枯线50上方。

上月该终值为52.3。PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标。

Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新订单分项指数亦自上月高位下降至51.4，但连续第五个月在50上方。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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