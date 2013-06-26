汇丰中国称已获批基金销售资格 为外资银行首批

路透上海6月26日 - 汇丰银行(中国)有限公司周三宣布，今日已获得中国证监会核准其证券投资基金销售业务资格，成为首批获批开展此项业务的外资银行之一，并将很快推出相关的本地基金投资产品。

新闻稿并引述汇丰中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示，“汇丰中国已经做好全方位的准备，将尽快在全国范围开展此项业务。销售本地基金对外资银行现有财富管理服务的投资产品线提供了有益的补充，同时拓宽了公募基金的销售渠道。”

汇丰中国的首批本地基金公司合作伙伴为汇丰晋信基金管理有限公司，其首批销售的本地基金将涵盖股票型、平衡型和债券型等多种类型基金。

汇丰晋信是同在汇丰环球品牌下的本地基金管理公司，由汇丰环球投资管理有限公司及山西信托有限责任公司共同创建。

此前，国内公募基金一直是中资金融机构代销，外资银行无法分享到这块大蛋糕。2012年国内仅新基金发行量达261只，合计首发规模高达6,450亿元人民币，创下历史新高。

2011年10月，证监会修订的证券投资基金销售管理办法正式实施，该办法允许符合条件的在华外资法人银行在符合有关审慎监管要求的情况下，与国内银行在基金分销上享受同等权利。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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