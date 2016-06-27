汇丰在港推出内地多元资产基金 捕捉中国股、债市投资机会

路透香港6月27日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下汇丰环球投资管理（汇丰）周一宣布，根据中港两地基金互认计划在港推出首只内地多元资产基金，为第二只由汇丰透过基金互认在港推出的基金。

汇丰的新闻稿称，最新推出的＂汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金＂致力于捕捉中国发行及/或上市的股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会，追求基金资产的长期较高回报。

＂内地持续向全球开放资本市场，将带来更多全新的投资良机。＂汇丰晋信研究部总监及该基金经理郭敏表示。

该行指出，尽管经济增长放缓，内地仍属全球增速最快的国家之一，亦有迹象显示下行趋势已有所稳定。未来，经济改革、宽松的货币政策及低通胀将继续支持内地经济增长；内地经济结构持续转型，增长模式由投资主导逐步转向消费主导，也有利长远经济持续发展。

此外，供给侧改革不断推进、上市公司盈利增长回升、优质企业估值偏低且市盈率处历史低水平，均令内地A股具吸引力，即将推出的＂深港通＂亦是推动全球投资者参与内地股市及资金流入的催化剂。

该行认为，由于中国可能进一步放宽货币政策，预计内地利率将维持低位，因此债市中长线展望依然乐观。内地2月份宣布开放银行间债券市场，今后有望带来巨额资金流入。

该基金由汇丰内地合资公司汇丰晋信管理，是继2015年12月推出的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金后，第二只由汇丰透过基金互认在香港推出的基金。该基金即日起在香港接受认购，基本货币为人民币，最低投资额为1万元人民币。（完）