汇丰上调中国三季度GDP增速预估至7.4% 全年上调至7.5%

路透北京7月21日 - 在中国二季度经济增速成功站上7.5%之后，投资银行汇丰控股(HSBC)周一宣布，上调中国2014年国内生产总值(GDP)增速预估至7.5%，原为7.4%；同时并将三季度增速预估从7.3%上调至7.4%。

该投行在最新研报中解释称，这主要是因为前期微刺激举措的效应将继续显现，而且决策者料继续维持宽松立场。

“（二季度）经济反弹给我们的预估带来上调风险。更为重要的是，地方和中央政府的偏宽松态度暗示，未来数月将有更多举措出台，”汇丰称，下半年政策面尤其是财政政策方面，将给经济带来更多支持，因为下半年往往是财政支出大幅增长期。

汇丰强调，其对中国经济前景的整体看法并未改变：短期而言，基建投资仍将是稳增长的政策选项，而市政债扩围、规范影子银行、以及国企改革等举措，将有助降低融资风险。

“货币和财政政策将继续保持宽松以巩固复苏势头，”报告指出，而央行会继续动用各种政策工具努力拉低企业的长期融资成本。

不过汇丰也表示，尽管6月房地产销售降幅有所收窄，但投资增速依然受到遏制，目前来看最大的下行风险仍是来自房地产领域。

“不过，我们的基本看法是，决策者手中一系列政策工具可以使用，预计能够抵消房地产市场带来的负面冲击，”报告称。

中国4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显，二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。

而就在中国发布上半年宏观经济数据前夕，中国高层领导密集召开经济座谈会，把脉经济形势的同时亦引导市场预期。会议上发出区间调控和定向发力的清晰政策信号，再加上二季度经济增速站上7.5%，给担心经济下行的市场服下一颗“定心丸”。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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