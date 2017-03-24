独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角

路透香港3月24日 - 汇丰(HSBA.L)亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。

如果这个招聘目标实现的话，这将是该业务去年招聘人数的两倍。

看好其增长前景并对利用其在香港的业务背景，汇丰把珠三角作为其在华发展的重点，该地区有11座工业城市，预计会融合成一片庞大的城市群。

“截至目前，我们对在珠三角的进展非常满意。我们肯定不会有后退的举措，”麦浩宏对记者表示。(完)