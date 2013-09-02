汇丰中国8月制造业PMI回升至50 经济企稳回升再添佐证

* 汇丰中国8月制造业PMI终值升至50.1

* 新订单和产出指数表现强劲

* 制造业出现好转迹象

路透北京9月2日 - 汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

“8月汇丰中国制造业PMI终值升至50.1，而7月的47.7则创下11个月低位。这显示，受益于新订单和产出的温和反弹，中国制造业增速开始企稳。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。

他认为，这主要归功于近期刺激措施开始显现效果，以及企业的补充库存活动。“我们预计中国经济增速未来几月甚至有所加快。”

Markit提供的新闻稿显示，8月中国制造业新订单指数自上月的46.6大幅回升至50.5，为四个月来首度扩张，就业指数尽管仍在萎缩区间，但较前月有明显上升。

从其他分项指数看，新订单的增加导致积压工作量上升，为4月以来首见，成品库存则有所下降，两项价格分项指数均大幅升至50上方，为今年2月以来首次，显示在需求的带动下，制造业或开始走出通缩困扰。

不过，汇丰数据显示，出口形势尚不太乐观。新出口订单指数较上月进一步下滑，连续五个月处于萎缩区间，对中小企业而言，外需，尤其是欧美市场需求，仍较疲弱。

受PMI数据影响，中国股市沪综指.SSEC缩窄跌幅，10:10时下跌0.19%，对中国经济敏感的澳元上涨。

周末公布的官方制造业PMII升至16个月最高水准51，新订单等主要分项指数强劲回升。汇丰和官方PMI在8月呈现一致走势，为中国经济企稳改善添佐证。

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先行指标的表现令不少市场人士确信中国经济将在三季度好转，不少投行在汇丰8月制造业PMI初值公布后上调对下半年中国GDP的预期，认为在一系列政策支持下，中国经济将走出谷底。

不过也有些人谨慎认为，经济正在经历的是一轮去库存后的反弹，并非终端需求持续改善所致，因而年中各项经济指标的好转或仅是反弹小浪花而已。

中国将从9月8日开始陆续公布包括外贸、通胀和投资等多项宏观数据，届时可从中寻求三季度经济增势的线索。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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