2月汇丰中国制造业PMI终值升至49.6

路透北京3月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月回升,至49.6,但仍处在荣枯分水岭下方,且略逊於初值49.7.

2月终值依然为四个月最高水平,上月终值为48.8;PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标,去年11月曾创下32个月新低47.7.

2月PMI分项中,产出指数跃升至50上方,并创下四个月新高;但需求依然疲软,新接订单总量继续下降,尤其新出口订单指数创下八个月最低水平47.5,上月为50.4.

另外,受原料和燃料涨价推动,当月投入价格指数继续上涨,而产出价格分项亦走高.

PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红

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