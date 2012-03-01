2月汇丰中国制造业PMI终值升至49.6

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月回升,至49.6,但仍处在荣枯分水岭下方,且略逊於初值49.7.
2月终值依然为四个月最高水平,上月终值为48.8;PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标,去年11月曾创下32个月新低47.7.
2月PMI分项中,产出指数跃升至50上方,并创下四个月新高;但需求依然疲软,新接订单总量继续下降,尤其新出口订单指数创下八个月最低水平47.5,上月为50.4.
另外,受原料和燃料涨价推动,当月投入价格指数继续上涨,而产出价格分项亦走高.
PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红
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