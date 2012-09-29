汇丰9月制造业PMI低位徘徊 外需疲软仍需政策支持

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 汇丰9月制造业PMI终值小幅回升,脱离41个月低位
* 但新出口订单创42个月低点
* 政策放松需进一步加力
路透北京9月29日电---汇丰9月中国制造业PMI终值自41个月低点略微回升,但仍徘徊於荣枯分水岭下方低位,新出口订单分项续创新低,显示外需仍不乐观,制造业面临的压力还需政策放松来缓解.
Markit提供的新闻稿显示,中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至47.9,高於初值的47.8.不过该数值已连续11个月位於萎缩区间.上月的47.6创下2009年3月以来最低水准.
"中国制造业增速可能正在触底."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.但他同时指出,新出口订单加速下滑,就业市场压力犹存,意味着中国政府应加大放松力度,以稳增长并促进就业.
"未来几月,财政政策应发挥更重要的作用."屈宏斌表示.
中国央行今年已两次降息,并两次下调存款准备金率,9月以来,"稳增长"政策力度进一步加大,国家发改委短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划、公路建设、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布後,加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.
由於中国主要贸易夥伴需求仍较疲软,9月PMI新出口订单分项指数降至44.9,为42个月最低水平.
中国8月出口同比增速仍显疲弱,仅同比增长2.7%,而进口七个月来首次转为负增长.商务部发言人沈丹阳本月指出,目前贸易环境仍然存在很多不确定和不稳定的因素,外贸形势仍然严峻.
不过,PMI数据也显露一些企稳的迹象.当月就业指数连续七个月处於荣枯分水岭之下,但较前月有所上升,近85%的受访厂商表示,就业水平基本不变.
积压工作量连续第二月趋降但降幅轻微,绝大多数样本(逾77%)显示积压工作量持平.价格方面,9月投入价格和产出价格指数双双较上月稍有回升,但连续第五个月位於50下方.
分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.
此前的路透调查显示,中国三季度国内生产总值(GDP)增速料将连续第七个季度回落,同比增长7.4%,四季度GDP则小幅回升至7.6%,两者低於7月路透调查时的7.9%和8.2%.
中国官方8月制造业PMI将於10月1日公布,接受路透调查的14位分析师预估中值显示,9月官方制造业PMI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋於平稳.
PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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