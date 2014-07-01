6月汇丰中国制造业PMI终值升至50.7 今年首度进入扩张区域

路透北京7月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。

同时这也是该指数七个月来的最高位。5月终值为49.4。

Markit提供的新闻稿显示，制造业新订单分项指数升至51.8，创下2013年3月以来最高水准；生产分项指数则转跌为升，为七个月高位。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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