6月汇丰中国制造业PMI终值升至50.7 今年首度进入扩张区域

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。
同时这也是该指数七个月来的最高位。5月终值为49.4。
Markit提供的新闻稿显示，制造业新订单分项指数升至51.8，创下2013年3月以来最高水准；生产分项指数则转跌为升，为七个月高位。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。