6月汇丰中国服务业PMI 强劲回升至53.1 创15个月高位

路透北京7月3日 - 汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI)CNPMIS=ECI大幅反弹，由前月的50.7回升至53.1，创下15个月最高水准，随着新业务增加，服务业加快增长。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国6月服务业PMI显示，新业务指数升至53.8，为2013年1月以来最高位，就业指数亦回升至三个月高点，企业继续增聘人手。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，新业务和现有业务指数均反弹，预示经济动力增强。新业务的增加又提升了对劳动力的需求，就业指数在6月也有改善。

“服务业的扩张进一步证实了制造业的复苏，暗示6月经济整体获改善。”屈宏斌称。

Markit新闻稿显示，6月企业预期指数较前月好转，不过相较于历史平均水平，仍不够乐观。

价格方面，6月平均投入成本再度上涨，为三个月高位；收费价格指数则连续三个月低于50关口，市场竞争压力导致企业降价。

此前公布的中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

而周四稍早公布的6月官方非制造业PMI小幅回落至55，仍处于高位，其中与制造业关系密切的生产性服务业明显回暖。

中央二季度以来已祭出三波微刺激政策，内容涉及结构性减税、棚户区改造、铁路投资、刺激出口，货币政策上也通过微调、定向降准加大宽松力度。

“我们认为经济在缓慢转向，预计未来几月财政和货币宽松政策还将继续支撑经济复苏。不过房地产市场放缓仍会带来下行风险，下半年可能需要进一步放松政策。”屈宏斌表示。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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