7月汇丰中国制造业PMI初值创18个月高位（更新版）

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路透北京7月24日 - 受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。

Markit提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数初值亦升至52.8，创下16个月最高位，而且也是连续第二个月处于50上方。6月终值为51.8。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，新订单和新出口订单都以比6月更快的速度扩张，就业和价格分项指数亦有改善，产成品库存指数则略有回升。

“7月经济活动进一步改善，暗示前期微刺激举措仍在发挥效应，”他说，“预计决策者未来数月将维持宽松立场，以夯实经济企稳基础。”

Markit数据显示，7月新订单指数初值亦创下18个月高位，而且新订单和新出口订单指数都是连续第三个月处在50上方。

数据发布后，中国股市沪综指.SSEC快速拉升，盘中一度上涨0.9%；对中国经济敏感的澳元兑美元AUD=跳升0.0025美元。

中国政府4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显，二季度经济增幅小幅反弹并站上7.5%。

而为了稳住经济以为改革留出更多时间和空间，市场普遍预计下半年定向微刺激将继续发力。国务院总理李克强日前也形象表示，要注重实施定向调控，在调控上不搞“大水漫灌”，而是抓住重点领域和关键环节，有针对性地实施“喷灌”、“滴灌”。

不过，瑞银首席经济学家汪涛对中国下半年经济增速的看法略微偏悲观。她认为，虽然信贷快速增长、流动性宽松、财政支出步伐加快、以及地方政府稳增长举措等等，将给中国三季度经济带来提振，但较高的基数效应可能拖累三季度增速仅有7.2%；而随着楼市放缓对工业领域的拖累日益加深，四季度增速可能进一步滑落至7%。

“随着四季度经济走弱，决策者可能再度加紧政策微调支持经济，”汪涛称，可能的举措包括加大基建和保障房领域的政府主导支出，透过降低市场准入、简政放权等改革行动来激发新增长点，进一步定向宽松维持充裕流动性等。

是次PMI预览数据样本采集期为7月11日-22日。终值定于8月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 黄凯)

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