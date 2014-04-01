汇丰中国3月制造业PMI终值降至48 为八个月低位

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月1日 -汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.0，略低于初值48.1，且为八个月低位。
这是该指数连续第三个月处在荣枯分水岭下方，2月为48.5。
Markit提供的新闻稿显示，生产分项指数大幅下降至47.2，为2011年11月以来最低水准；新订单亦较前月明显下滑，不过，新出口订单在连续三个月处于荣枯线下方后，重又升至50以上。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。
以下为最近一年汇丰中国制造业PMI：
3月 2月 2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
48.0 48.5 49.5 50.5 50.8 50.9 50.2 50.1 47.7 48.2 49.2 50.4 51.6 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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