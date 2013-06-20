汇丰中国制造业PMI初值创九个月低位 经济前景蒙阴

* 制造业PMI初值创九个月低点，新订单指数创10个月低位

* 内外需持续低迷，二季度经济前景难乐观

* 沪综指扩大跌幅，澳元/美元触及33个月新低

路透北京6月20日 - 内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

汇丰/Markit周四联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至48.3，上月终值为49.2；其中新订单指数创下10个月最低水平，从上月的49.5降至47.1。（图表 link.reuters.com/ham98t ）

“生产和需求继续降温，使得汇丰中国制造业PMI初值6月降至48.3的九个月低点。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“外需恶化，国内需求放缓以及去库存压力加大，都令制造业承压。”

Markit提供的新闻稿显示，产出价格指数八个月来首度萎缩，就业分项指数和新出口订单指数均连续第三个月处在50下方，且较5月进一步下行，凸显内外需不振导致制造业无力复苏，整体经济疲软。

汇丰数据出炉后10分钟，中国股市沪综指.SSEC跌幅由0.8%扩大至1.1%，对中国经济敏感的澳元/美元亦触及0.9240美元的33个月新低。

“中国政府倾向于通过改革而非刺激政策来保持经济增速。长期而言改革有利于增长前景，短期的影响则比较有限。因此我们预计二季度经济增速会略微放慢。”屈宏斌表示。

基于对中国政府偏重改革的考虑，汇丰下调今明两年的中国GDP增速预估，今年从8.2%下调至7.4%，明年则从8.4%下调至7.4%，包括中金、美银美林、巴克莱等在内的多家投行已下调对今年中国经济的增长预估，国际货币基金组织(IMF)、经济合作暨发展组织(OECD)等国际机构亦调降中国今年成长率预估。

中国一季度经济增速降至7.7%，此后经济运行数据依然底部徘徊。5月物价数据意外低于预期，市场从担心通胀转为担心通缩，工业生产仍受产能过剩的困扰，投资和消费亦无亮点。当月外贸则在严格监管下挤出套利水分，进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至0.4%。

从新一届领导层的种种表态来看，政府对经济增速放缓的容忍度增强，更注重经济结构的调整和制度改革。周三国务院常务会议就决定，在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。

是次PMI预览数据样本采集自6月12-18日之间，终值则定于7月1日发布，当日还将公布更着重于大型企业的中国官方6月制造业PMI。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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