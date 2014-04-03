3月汇丰中国服务业PMI升至51.9 创四个月最高位

广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透北京4月3日 -受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国3月服务业PMI升至51.9，为去年11月以来最高水准，上月为51.0。这并带动就业分项指数升至51.7，为九个月最高点。
Markit提供的新闻稿并显示，新业务指数维持在50上方的扩张领域，而且许多受访服务业者预期更为乐观，推动预期分项指数创下一年高位，主要和计划中的新项目推进有关。
”数据表明3月服务业活动有温和改善，就业以较快速度增加。但考虑到制造业PMI表现较差，中国经济潜在动能依然疲弱，这最终将让就业市场承压。“汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。
他认为，中国政府应当重视领先指标，推出稳增长的微调举措。
稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布数据则显示，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5，环比下滑0.5个百分点；其中新订单指数回落0.6个百分点至50.8。
且日前出炉的中国3月官方制造业PMI虽略有反弹，回升幅度却低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。
中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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