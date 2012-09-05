8月汇丰中国服务业PMI降至一年低位

* 服务业PMI降至一年低位

* 主要受新订单增速放缓拖累

* 中国经济仍主要面临下行风险

路透北京9月5日电---继中国制造业采购经理人指数(PMI)恶化之後,汇丰8月中国服务业PMI也降至一年低位,凸显中国经济依然面临下行风险.

英国市场调研公司Markit周三公布数据显示,8月中国服务业PMI降至52.0,低於上月的53.1且创下一年来最低位;而受需求转弱影响,新订单增速亦创一年新低,不过指数仍高於50的临界值.

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,8月汇丰服务业PMI受新订单增长放缓的影响下滑,并创下一年低位,而制造业PMI的新订单分项指数也降至九个月低点.

"(这)说明中国经济面临的主要风险仍然是下行风险.预计政府将加大力度抵御外部冲击."屈宏斌表示.

Markit数据并显示,7月服务业就业指数连续43个月位於荣枯分水岭之上,但略低於长期平均值.调查显示,用工扩张与新接业务的增长,以及部分企业的扩张计划有关.

8月服务业收费价格与上月几乎持平,将近95%的调查样本显示收费水平不变;但投入成本环比加速上扬,经季节性调整的收费价格指数创下三个月新高.

从预期指数来看,8月乐观度偏低,为八个月来低位,但服务业界仍对经济前景感到乐观,并预期客户需求在未来一年会有增长.

刚刚公布的中国8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.

而国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)公布的非制造业商务活动指数则有所回升,不过其新订单分项指数环比小幅回落.

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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