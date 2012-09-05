8月汇丰中国服务业PMI降至一年低位

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 服务业PMI降至一年低位
* 主要受新订单增速放缓拖累
* 中国经济仍主要面临下行风险
路透北京9月5日电---继中国制造业采购经理人指数(PMI)恶化之後,汇丰8月中国服务业PMI也降至一年低位,凸显中国经济依然面临下行风险.
英国市场调研公司Markit周三公布数据显示,8月中国服务业PMI降至52.0,低於上月的53.1且创下一年来最低位;而受需求转弱影响,新订单增速亦创一年新低,不过指数仍高於50的临界值.
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,8月汇丰服务业PMI受新订单增长放缓的影响下滑,并创下一年低位,而制造业PMI的新订单分项指数也降至九个月低点.
"(这)说明中国经济面临的主要风险仍然是下行风险.预计政府将加大力度抵御外部冲击."屈宏斌表示.
Markit数据并显示,7月服务业就业指数连续43个月位於荣枯分水岭之上,但略低於长期平均值.调查显示,用工扩张与新接业务的增长,以及部分企业的扩张计划有关.
8月服务业收费价格与上月几乎持平,将近95%的调查样本显示收费水平不变;但投入成本环比加速上扬,经季节性调整的收费价格指数创下三个月新高.
从预期指数来看,8月乐观度偏低,为八个月来低位,但服务业界仍对经济前景感到乐观,并预期客户需求在未来一年会有增长.
刚刚公布的中国8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.
而国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)公布的非制造业商务活动指数则有所回升,不过其新订单分项指数环比小幅回落.
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。