汇丰中国10月服务业PMI略降

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 10月服务业PMI为53.5,低於上月的54.3
* 新业务增长放缓,未完成业务下滑
* 料宽松政策延续,服务业将保持增长
路透北京11月5日电---汇丰中国10月服务业PMI略有回落,但仍保持扩张势头,表明中国此前的"稳增长"政策逐步见效,经济筑底企稳.
汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周一联合公布数据显示,10月中国服务业采购经理人指数(PMI)自上月54.3的高点略微下滑,至53.5;当月新业务指数亦有所下滑,至53.0.
稍早公布的汇丰10月制造业PMI明显改善,大幅回升至49.5,并创八个月来高位.
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示,尽管服务业增长有些放缓,但由於前期政策放松开始见效,刺激了内需,中国经济逐渐筑底企稳."我们预计目前的政策放松将延续,支持制造业在未来几月复苏,而这又有利於服务业和消费的增长."
继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之後,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好於预期,工业企业利润也由跌转升.
Markit新闻稿称,未完成业务创下两年来的低位,受访人士称,这是由於工作员工增多,而订单数少於预期.投入价格仍在上涨,但涨幅趋缓;收费价格指数则为四个月来最低,且处於萎缩区间,主要由市场竞争压力所致.
就业指数则降至七个月来低位,超过88%的受访者称自9月来没有招入新员工.
受访者对未来一年的服务业前景仍较为乐观,但经营预期指数低於上月.近31%的受访者预计产出将有所增长,主要得益於市况趋稳以及公司扩张.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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