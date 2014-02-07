1月汇丰中国服务业PMI降至50.7 创近两年半来新低

路透北京2月7日 -汇丰中国1月服务业PMI降至近两年半来新低，受新业务扩张步伐放缓及国内外需求疲弱拖累。这与稍早公布的官方非制造业PMI回落趋势一致，显示全球第二大经济体的经济增长步伐仍在放慢。

汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)为50.7，为2011年8月以来最低位，去年12月为50.9。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌分析称，1月服务业扩张步代放慢，缘于制造业增长放缓以及中国抑制政府消费的举措。不过经济活动总体平稳，且中国致力于通过改革扩大服务业开放，预计未来几个月服务业增长会有所改善。

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。

中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至六个月低点，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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