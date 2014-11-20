综述：中国制造业弱扩张停滞 政策微刺激脚步难歇

图为上海临港工业园内一家工厂的生产车间。 REUTERS/Aly Song

作者 侯向明

路透北京11月20日 - 最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值降至荣枯分界线，指向中国制造业过去半年的弱扩张势头陷入停滞，而政府4月以来不断推出各种微刺激政策的脚步，在年底时也有加快迹象。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。分项数据中，产出指数创49.5的七个月低点，就业指数则已连续13个月处于萎缩区域。

“通胀回落的压力仍然很强，就业市场也显现出进一步走弱的迹象，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，疲弱的物价压力和产能利用率低下暗示经济需求不足。

他并指出，未来几个月房地产市场和出口领域仍存在不确定性，经济增长依然面临严重的下行压力，“应出台更多的货币和财政宽松措施。”

海通证券宏观分析师姜超在数据即时点评表示，10月工业增速低迷、制造业投资回落，而进入11月以来，发电耗煤和粗钢产量增速依然不佳，显示经济较为疲弱。

“而昨日国务院常务会议重提降低企业融资成本，预期未来货币政策放松空间依然较大。”他说。

经济下行压力不减，促使政策宏观调控精灌滴灌“扩内需”。10月以来，国务院召开五次常务会议，每次都有稳投资或促消费的政策出台。与此同时，国务院还发布四个促进产业发展的意见，涉及内贸流通、体育消费、科技服务业和进口等领域。

基础设施投资步伐也在加快。上周末国家发改委批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

展望明年，中国国家发改委主任徐绍史周三表示，明年影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织，短期风险和长期积累的深层次问题相互叠加，一些潜在风险不容忽视，经济下行压力可能进一步显现。

野村证券首席经济学家张智威预计，中国将会出台更多宽松政策，并维持自现在起每季度降准50基点的建议不变。

“进一步的政策宽松应将帮助经济企稳，预计四季度GDP同比增速维持在7.3%，到2015年将放缓至6.8%，”他说。

疲弱的PMI数据显示中国经济进一步失去动能，从而拖累亚洲股市大多走低。0505GMT，上证综指.SSEC跌0.11%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.53%，上午时段曾一度触及三周低位。对中国经济表现敏感的澳元兑美元AUD=D4下跌0.31%至0.8590美元。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/bav33w

**融资难题“新十条”**

中国经济今年遭遇寒流令企业举步维艰，而融资难融资贵这个老问题的存在更是雪上加霜。为此，国务院最新推出十项针对性举措，以期缓解融资成本高的突出问题。

相比8月国务院出台的“国十条”，“新十条”有个别新意，如：增加存贷比指标弹性、加快利率市场化改革、抓紧出台股票发行注册制改革方案、引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率等。

海通证券最新报告认为，增加存贷比指标弹性料导致贷存比明显下降，同时将同业存款变成一般性存款或会伴随补缴准备金，从而致使央行相应下调存款准备金率，预计会有四次下调。

该券商并称，加快利率市场化改革，利用市场机制引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，意味着存款利率降息或暂时延后，但回购利率等市场化利率的下调依然可期。

不过国信证券首席分析师钟正生在最新报告中认为，中国货币政策传导机制不畅，过度依赖间接融资显然是个肇因，此次会议拓宽直接融资渠道，对缓解“融资难”大有助益，不过对缓解“融资贵”则难有建树。

他表示，目前不管是降低存款利率还是贷款利率都不现实，难成政策选项。

“将非银同存纳入存款，缓商行竟发理财冲动，是降低商行负债成本的一途；将PSL向商行全面推进，提供稳定低廉的基础货币，是降低商行负债成本的二途。双途并下，商行负债成本应可下行；息差维持，商行贷款利率自可下行。降低企业融资成本，此当为关键之关键。”他补充称。

另一国内券商--宏源证券亦持相对悲观态度。宏源证券发布报告认为，存贷比并非当前新增信贷萎靡和融资贵的最主要原因，因此增加存贷比指标弹性措施的效果可能有限。

该券商并称，当前的主要矛盾是银行出于资产端坏账担忧导致的风险偏好下滑以及实体有效需求的不足，不过这个主要矛盾短期难以解决，“叠加央行持续的偏宽松货币政策基调，意味着实体资金紧张和银行系统资金充裕的局面仍将持续。”

中国经济今年遭遇寒流，为了提振经济又不至于重蹈过去大举投资拉动成长的老路，政府接连推出财政金融等领域的多项改革措施。

“造成社会融资成本高问题的原因有短期因素、也有中长期制度因素，那解决方案也需要有短有长、多管齐下。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对路透说。

谢亚轩认为，显然目前的货币政策导向不希望重回老路、使用降息降准这样的工具；在综合考量稳增长、稳就业、促改革调结构、防风险等目标时，不能够简单地“放松拉倒”。

在过去半年的时间里，国务院总理李克强十次谈及缓解企业融资难、融资贵问题，并在由其主持召开的国务院常务会议上多次作出相应的政策部署。今年7月国务院推出一系列措施以来，“融资难、融资贵”在一些地区和领域呈现缓解趋势，但仍然是突出问题。

中国国务院周四发布关于扶持小型微型企业健康发展的十条意见，明确落实相关的财税，就业，金融等方面优惠政策支持，在加强监管前提下，大力推进具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。（完）

(审校 黄凯)

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