汇丰中国10月制造业PMI终值升至七个月高位

路透北京11月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.9，与初值一致，且高于9月的50.2。

这是该指数连续第三个月处在荣枯分水岭上方，此前曾在50之下徘徊三个月。

Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均明显上升，新出口订单继上月重返50上之后，10月升至51.3的11个月高位。就业指数则七个月来首度进入扩张区间。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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