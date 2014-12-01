11月汇丰中国制造业PMI降至半年低点 产出指数跌破荣枯线（更新版）

路透北京12月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值持平于初值50，跌至半年来最低，也低于上月终值（50.4），而产出指数也跌破荣枯线,显示经济下行压力仍大。

Markit提供的新闻稿显示，产出指数虽略高于初值的49.5，但仍跌破荣枯线在49.6，为今年4月以来最低；而新订单和新出口订单指数仍保持在扩张区间。

“国内需求扩张略放缓，新出口订单也降至五个月以来的低点。“汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，通胀回落的压力仍然很大，就业市场也显现出进一步走弱的迹象。都预示着11月份制造业乏力，经济活动趋弱。

但他提到，央行在11月21日宣布降息，有助于未来几个月房地产市场和制造业的投资趋稳，预计会有进一步货币和财政宽松举措来应对经济下行的压力。

中国央行自11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一稍早联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.3，为今年3月以来最低水准。上月为50.8。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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