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中国财经 | 2012年 5月 31日 星期四 07:10 BJT

汇丰银行中国获准成为首批人民币兑日元直接交易做市商

路透上海5月30日电---汇丰银行(中国)有限公司周三宣布,已获批成为中国内地银行间外汇市场首批人民币对日元直接交易的做市商.

据汇丰提供的新闻稿称,汇丰将於交易推出後在银行间外汇市场提供人民币对日元的买卖双向报价,为市场提供流动性.

中国外汇交易中心此前公告称,将自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日元直接交易.

汇丰中国於2005年获批成为内地银行外汇市场首批外汇交易做市商之一.2010年8月,汇丰中国获批成为银行间市场首批三家人民币对马来西亚林吉特的做市商之一.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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