汇丰控股CEO欧智华预计2016年中国经济增6.7% 不会硬着陆

路透香港1月18日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华周一预计，2016年中国经济将增长6.7%，与中国官方给出的预估相符，但高于多数经济学家的预期，经济学家认为该数据过于乐观。

“我们相信(官方)数据是准确的。我们认为，数据方面的任何误差，都可以通过很多服务经济因素未纳入(数据)的事实来补偿，”欧智华在香港举办的亚洲金融论坛年会上表示。

作为欧洲规模最大的银行，汇丰去年6月曾表示，将扩大在中国珠三角地区的发展，作为其战略“轴心”转向亚洲策略的一部分。

殴智华称，他认为中国经济不会出现许多分析师所预言的“硬着陆”，即中国经济成长放缓导致企业违约和经济崩盘。

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)董事长勒米埃(Jean Lemierre)也呼应欧智华对中国经济前景的乐观看法。

“中国当局多年来明确表示将改变中国经济模式。中期来看这很有可持续性，所以我们有信心，”勒米埃在论坛中称。

稍早时，欧智华称，油价在一年后可能介于25-40美元。

他是在被问及明年此时油价可能为多少时做出此番预估的。

“主要生产商目前每日产量超出需求200-250万桶，所以问题在于他们能以那一水平继续过度生产多久。”他说。(完)