汇丰控股CEO欧智华预计2016年中国经济增6.7% 不会硬着陆

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月18日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华周一预计，2016年中国经济将增长6.7%，与中国官方给出的预估相符，但高于多数经济学家的预期，经济学家认为该数据过于乐观。
“我们相信(官方)数据是准确的。我们认为，数据方面的任何误差，都可以通过很多服务经济因素未纳入(数据)的事实来补偿，”欧智华在香港举办的亚洲金融论坛年会上表示。
作为欧洲规模最大的银行，汇丰去年6月曾表示，将扩大在中国珠三角地区的发展，作为其战略“轴心”转向亚洲策略的一部分。
殴智华称，他认为中国经济不会出现许多分析师所预言的“硬着陆”，即中国经济成长放缓导致企业违约和经济崩盘。
法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)董事长勒米埃(Jean Lemierre)也呼应欧智华对中国经济前景的乐观看法。
“中国当局多年来明确表示将改变中国经济模式。中期来看这很有可持续性，所以我们有信心，”勒米埃在论坛中称。
稍早时，欧智华称，油价在一年后可能介于25-40美元。
他是在被问及明年此时油价可能为多少时做出此番预估的。
“主要生产商目前每日产量超出需求200-250万桶，所以问题在于他们能以那一水平继续过度生产多久。”他说。(完)
(编译 审校 刘秀红/李婷仪/龚芳)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。