焦点：汇丰是否决定搬家 税收和与中国的关系是关键

焦点：加拿大总理特鲁多迫于选举压力 只好拿美加贸易争端说事
路透渥太华5月8日 - 加拿大向美国发出华盛顿当局认为不妥的威胁，由此令美加贸易争端升级，部分是因为加拿大总理特鲁多面临压力，要在2019年大选前寻求关键选区魁北克的支持。
路透伦敦5月3日 - 1990年，名为彩虹项目(Project Rainbow)的评估为汇丰控股(HSBA.L)从香港搬至英国伦敦铺平了道路。业内人士和分析师说，鉴于现在这家欧洲最大的银行又考虑迁回香港，其最终决定可以从之前的搬家举动中一窥究竟。
彩虹项目评估汇丰未来的大本营时，考虑了汇丰在那里能否有效运营、节省税金、在政治上可以被接受、符合银行监管要求、符合股东最大利益，以及支持未来与Midland Group的合并。
汇丰此前称，有关该行是否会再次搬家的最终评估可能需要六个月的复杂讨论。行业观察人士则着眼汇丰此前的搬家决策标准，以期对其最终决定作出预测。
**有效运营**
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)是否能轻松维持他的新架构完好无损将是一个主要考量因素，尤其是他过去四年一直在削减成本、提高利润率和简化运营，因为此前的一连串丑闻被部分归咎于缺乏中央控制。
欧智华还重新将亚洲定位为汇丰的业务重心，逆转了过去20年在欧洲和美洲扩张的策略，因此过去两年汇丰有63%的利润来自亚洲。
值得关注的是，汇丰已表示，需要做好以“最好方式支持对我们未来成功至关重要的市场和客户基础”的准备。
**节税**
英国对银行业课税大增促使汇丰考虑迁出。
根据英国对银行业的课税标准，汇丰今年需要缴纳约15亿美元税款--约为预估税前获利的7%--也高于2014年的11亿美元。如果英国反对党工党在5月7日的大选中获胜，今年需缴纳的税款或将增至20亿美元以上，因为工党已表示，将每年增加8亿英镑(12.1亿美元)银行业税收。
英国银行业的所有资产都必须缴税。该国在2010年推出银行税，以确保银行业对经济做出“公平的贡献”，自推出以来已经上调了八次。外资银行在英国的资产也要缴纳银行税。如果汇丰迁出英国，则应税资产降至总资产的42%，因而有望每年节省9亿美元或更多的税款。
汇丰去年总计缴纳了79亿美元税款，在英国和香港分别缴纳了24亿和13亿美元。
**政治上可接受**
汇丰最初收购Midland Bank之后，在英国央行的坚持之下搬到伦敦。不过该行内部人士称，这一决策更多是为了安抚投资者对于香港1997年回归中国后前景的担忧。
现在中国与香港的关系逐渐成为该行关注的另一关键问题。
在一国两制的安排下，香港在过去18年经济繁荣发展，保留了独立的司法体系，也享有更大的自由。香港政策50年不变的承诺将在2047年到期，分析师称有人担心届时北京政府可能加强对香港的控制。去年，因大陆对香港的影响而产生的紧张形势引发了示威活动。
汇丰资产负债表规模达2.6万亿美元，相当于香港经济总量的八倍，意味着该行迁动总部或需北京的支持。
然而与中国联系更加紧密，可能导致汇丰与美国监管部门的关系出现问题，因该行作为一家美元定价交易的清算机构，地位举足轻重。
不过，留在英国可能也无法确保政治稳定性。首相卡梅伦承诺，若保守党本月赢得大选，将对英国是否留在欧盟进行公投。汇丰曾表示，英国有可能离开欧盟，是经济方面的一大不确定性。
**遵从银行监管规定**
英国与香港监管机构严格执行全球银行监管规定，因此本地银行业者必须持有额外资本。
作为一家被视为具有系统重要性的全球性银行，汇丰必须要比规模较小的竞争对手更加小心翼翼以策万全。该行曾表示，预计核心资本率将达到12-13%。
分析师指出，香港的监管方并不会更加“温情脉脉”，汇丰总部搬来后很可能不得不维持原有的资本水平，甚至还要略高一些。
他们说，无论最终汇丰搬到哪里，都将同时受到英国、香港和美国的共同监管。
**股东最大利益**
若该行离开英国，每年可望节税9亿美元或更多。投资者估计该行的市盈率(本益比)约为10倍，因此节税这一项将为该行增加逾90亿美元价值。
在香港，汇丰上千名小股东中有很多人都把在英国上缴的税款，看作是对他们所珍视的股息的直接掠夺。汇丰拒绝透露股东的地理分布情况，股东当中包括1,100家大型机构，持有该行94%的股份。
投资者最近几周向路透表示，汇丰及其同业渣打银行(STAN.L)需要考虑一下他们的总部所在地，尽管大部分投资者并没有表示，两家银行的总部需要迁移。
“英国政局正变得更加混乱，同时银行首席执行官们也面临投资者提出的提高投资回报压力。在这种情况下...我们看到汇丰和渣打正打算逃离，”Bernstein的分析师Chirantan Barua说。
**Midland Group将何去何从？**
根据新规定，英国大型银行必须在2019年之前将零售银行和其他业务分离开来。
这可能导致汇丰被分离的英国银行业务部门连一名董事都没有，还可能令后者独立于母公司进行决策，从而可能使汇丰对该行全资所有的业务几乎无法实施任何权力。
英国的新规不太可能成为促使汇丰离开该国的唯一因素。但若汇丰真的离开英国，根据与搬家差不多同时实施的业务重组计划，该行可能会考虑剥离英国零售银行业务，并将该业务分开上市--名称可能为Midland Bank--正如该行在1990年代初期的做法一样。(完)
(编译 杜明霞/汪红英/王丽鑫/徐文焰；审校 徐文焰/郑茵)
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