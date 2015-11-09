焦点：汇丰冀望借道合资企业进军中国境内债券市场 超越西方对手

路透香港11月9日 - 汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)上周宣布与中国一家国有投资者达成投资银行合作协议，试图在4万亿美元的中国境内债券市场中，将西方对手甩在身后。

作为欧洲最大银行，汇丰进入中国境内投资银行市场较晚。几年以前，瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)等外国同业就与中国本地业者成立了合资企业。

但由于中国颁发给这些先来者的牌照限制颇多，他们在中国市场的进展有限。据汤森路透的数据，摩根士丹利华鑫证券今年是中国境内债券市场中的头号外资业者，筹资额排名第29，只领先于瑞银集团(UBS)UBSG.VX。

在中国经济放缓且企业负债沉重的背景下，汇丰成立合资证券公司一举并非毫无风险。但汇丰意在利用有利于港资银行的新规则，有望在中国从事更广泛的投资银行和证券业务，而且不受外资银行在合资证券公司中最高持股比例为49%的限制。

而且竞争对手都是与规模较小的本地券商合作，而汇丰的合作伙伴是中国政府本身。

“其他银行虽然早跑10年，但并未走得很远。我认为，汇丰可能就是龟兔赛跑故事里的乌龟，尽管起跑较慢，但却能后来居上，”安永亚太区金融服务管理合伙人包凯(Keith Pogson)称。

汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)上周称，尽管中国经济成长在放缓，但汇丰计划在中国发债市场建立据点，这是该行在中国出口导向型珠江三角洲扩张策略的一部分。

汇丰此次将与深圳市前海金融控股有限公司联手。汇丰称，合资企业尚有待监管部门审批。

外国投资银行目前在中国现有的合资证券公司，大多数都已失败。对此，银行家私下归咎于外资无法在合资公司中持有多数控股权，并且法规要求他们只能与中国本地的较弱公司建立伙伴关系，而非中国一线顶尖业者。

路透对中国证券监管机构的数据进行了分析，结果显示这些合资证券公司2007-2014年间平均每年亏损2,100万元人民币。

**从头打造**

汇丰希望从头开始建立起一个由它控制及营运的中国境内合资公司，以避免重蹈前人覆辙。

“这么做的好处是，我们可以打造这家合资公司，让它符合我们在全球的治理和技术水准，”汇丰环球银行与资本市场亚太区主管范礼泉(Gordon French)表示。

但评级机构的看法没那么乐观，他们担心，在中国经济放缓之际，中国公司债市场极快的扩张速度，将导致违约大增，从而可能令这个市场不稳定。

根据标准普尔指出，中国的企业债/GDP比例升至160%，2014年企业债总规模达到16.1万亿(兆)美元，是美国的两倍，到2019年可能增至28.5万亿美元。

“债务迅速增长、风险和定价不透明、很高的债务/GDP比例以及中国市场的道德风险，成为信贷的一大风险，”标普在7月表示。

因此，汇丰可能很难同时兼顾让合资企业获利，又能遵守其高成本的全球合规标准。

汇丰试图进入中国的最大挑战将来自本土对手，这些投行拥有庞大的分支网络以及在地优势。

“本地投行拥有稳固的根基和强劲的资产和财务实力，这将使新来者很难打入市场，并凭一己之力让自家投行盈利，”Oxford Economics的分析师Louis Kuijs说。(完)