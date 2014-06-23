6月汇丰中国制造业PMI初值50.8 今年首度升回荣枯线上方

路透北京6月23日 - 汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。

Markit提供的新闻稿并显示，6月制造业新订单分项指数初值升至51.8，为15个月以来新高，上月终值为50。

是次PMI预览数据样本采集期为6月12日-19日。终值定于7月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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