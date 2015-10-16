各界对中国经济已然过虑 改革路上挫折难免--汇控行政总裁欧智华

路透伦敦10月16日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周五表示，随着中国执行各项改革，中国市场波动势所难免，而其经济不太可能出现硬着陆。

欧智华在伦敦发表演说时提到，“对中国经济已然过虑。我认为中国不会硬着陆。”

“最近几个月情势显然很艰困...但是整体波动及股市震荡无碍于中国的各种长期趋势。”

他称汇丰仍旧预期中国今年将成长约7%，并称这个全球第二大经济体“成长力道将持续超越全球增长。”

中国决定让人民币更加自由波动，加上出口不振及成长放缓，引发各界对中国经济的担心，并让国内外投资人受怕。

欧智华称，这是中国改革道路的一部分。

“中国正走在改革道路上。其让经济转型的努力不会一路平顺。”

“中国目前正走出由国家支持的经济发展，逐渐转为由民间力量支撑，在此同时还要解决并降低对地方政府债务及影子银行体系的倚赖，并同时发展其资本市场。”

他称，“中国应该、也将会循序渐进地放松管制。”(完)