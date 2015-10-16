各界对中国经济已然过虑 改革路上挫折难免--汇控行政总裁欧智华

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月16日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周五表示，随着中国执行各项改革，中国市场波动势所难免，而其经济不太可能出现硬着陆。
欧智华在伦敦发表演说时提到，“对中国经济已然过虑。我认为中国不会硬着陆。”
“最近几个月情势显然很艰困...但是整体波动及股市震荡无碍于中国的各种长期趋势。”
他称汇丰仍旧预期中国今年将成长约7%，并称这个全球第二大经济体“成长力道将持续超越全球增长。”
中国决定让人民币更加自由波动，加上出口不振及成长放缓，引发各界对中国经济的担心，并让国内外投资人受怕。
欧智华称，这是中国改革道路的一部分。
“中国正走在改革道路上。其让经济转型的努力不会一路平顺。”
“中国目前正走出由国家支持的经济发展，逐渐转为由民间力量支撑，在此同时还要解决并降低对地方政府债务及影子银行体系的倚赖，并同时发展其资本市场。”
他称，“中国应该、也将会循序渐进地放松管制。”(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。