汇丰中国10月制造业PMI初值创七个月新高

* 10月制造业PMI初值创七个月最高位

* 未来几月将延续回暖势头

* 为改革创造有利环境

路透北京10月24日 - 随着中国经济全面温和回暖，汇丰10月中国制造业PMI初值创下七个月最高位，未来几月仍有望延续好转势头，为中国推进结构改革创造有利环境。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的10月初值数据，升至50.9的七个月高位，连续三个月处于荣枯线50上方；上月终值为50.2。

“这说明中国经济增速三季度见底回升后，四季度将得到巩固。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。

他认为，未来几个月很可能延续这一势头，为加快结构改革创造有利条件。

欲览PMI图表链接，请点击：link.reuters.com/byb24v

Markit提供的新闻稿显示，10月制造业新订单分项指数初值升至51.6，为七个月高点，上月终值为50.8；生产分项指数初值也在六个月的高位，新出口订单持于荣枯线上方，较上月略微上升。

此外，投入和产出价格指数均下降但仍在50上方，采购库存指数九个月来首度升至荣枯线上方，产成品库存指数亦为四个月来首次在50之上，库存状况的持续改善从侧面表明企业对未来的预期正逐渐好转。

汇丰制造业PMI初值公布后，中国股市沪综指.SSEC迅速缩减跌幅，并一度飘红，但之后继续回落整理；人民币/美元则再次刷新盘中历史高点；对中国经济敏感的澳元/美元亦出现反弹。

得益于稳增长的政策，中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.8%，结束此前连续两个季度放缓势头。而未来中国经济能否持续健康发展，有赖于结构改革、新增长点的培育。

国务院常务会议稍早表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。市场期待即将召开的中国共产党十八届三中全会推出深化经济体制改革的举措，再一次释放出“改革红利”。

是次汇丰PMI预览数据样本采集10月11-22日之间，终值定于11月1日发布，同日还将公布中国官方制造业PMI。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。