汇丰中国12月制造业PMI终值为49.6 创七个月低点

路透北京12月31日 - 汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.6的七个月低点，略高于初值的49.5。上月终值为50.0。

Markit提供的新闻稿显示，12月新订单分项指数跌破荣枯线至49.7，为八个月低点。该数据略高于其初值49.6。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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