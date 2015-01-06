12月汇丰中国服务业PMI小升 但经济需求不足政策仍需放松

路透北京1月6日 - 受新业务继续强劲扩张以及就业指数的支撑，汇丰12月中国服务业PMI小幅上升，在制造业下滑之际服务业表现持续稳健，不过总体经济需求仍显不足，未来数月政策料需进一步放松。

汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.4，上月为53.0。

“（服务业的）稳健表现受到了新业务再度显示出强劲扩张态势的支撑，就业指数小幅改善，物价压力仍然温和，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。

他认为，在制造业下滑的同时，服务业持续表现良好，给中国经济面临的下行压力提供了部分缓冲。

“（不过）我们仍然认为总体经济需要不足，未来几个月需有更多宽松措施出台，”他说。

Markit提供的新闻稿并显示，12月服务业新业务指数虽然自上月的两年半高位下滑0.3个点至53.9，但仍位于强劲扩张区间；在市场活动整体回升之际，相关促销活动帮助提振了新业务量。

新业务的强劲扩张，使得服务业者得以顺利的维持高负荷工作，从而扶助就业指数连续16个月处在50上方的扩张区域，12月更是创下2013年6月以来最高。

价格方面，收费价格指数和投入价格指数则双双下滑，后者更是录得2013年5月以来最低；同时，企业经营预期指数则录得2014年8月来最低，服务业者表达了对未来12个月中市场竞争状况的担忧。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周四公布的数据显示，受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。

此外，汇丰中国2014年12月制造业PMI终值略微上修至49.6，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低。

中国经济下行压力持续不减，使得政府定向调控不断，中国央行更是在2014年11月下旬宣布非对称降息。央行最新季度例会亦指出，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具。

而中国财政部部长楼继伟亦表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要提高财政资金使用效益，确保政策可持续；继续实施积极的财政政策并适当加大力度，保持经济运行在合理区间。

中国社科院此前发布经济蓝皮书预计，2015年消费、出口、投资需求的增长态势预计趋稳，据此可以判断经济增速回调基本触底，预计今年中国经济增速在7%左右。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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