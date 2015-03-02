2月汇丰中国制造业PMI终值跃升至七个月高点 但出口订单恶化（更新版）

(新增更多数据细节和评论)

路透北京3月2日 - 最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.7，高于初值的50.1和上月的49.7，且为七个月高位。这也是该指数三个月来首次重返荣枯线之上。

Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新出口订单分项指数降至48.5，为10个月来首度跌破荣枯线，并创下2014年2月以来最低，当时亦为48.5。

“中国制造业整体运营状况2月有所改善，企业扩大生产的力度是去年夏天来最大的，新订单增速也加快。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“不过新出口订单再度下滑暗示外需减弱，制造商继续减员。与此同时，投入和出厂价格下行反映通缩压力仍然存在。”

Markit数据并显示，产出分项指数终值强劲回升，为去年8月以来最高；新订单继续持于50上方，且较前月升逾1点，反映内需有所恢复。

就业指数仍在50下方，但为16个月来最高；投入和出厂价格指数继续萎缩，但较前月也都有改善。

中国制造业PMI走势图： link.reuters.com/gyt24w

随着中国加快基建投资等稳增长政策见效，周日公布的中国2月制造业和非制造业PMI双双低位回升，不过反弹力度较弱，且制造业仍处于萎缩区间。在央行2月份降准及降息之后，仍需以偏松的宏观政策缓解经济下行压力。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行上周六宣布年内首次降息。此前央行已自2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点。此举彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心。

市场人士普遍预计，鉴于中国经济增长乏力的现状，未来还会有更多宽松举措出台。中国两会（全国人大和政协会议）将于本周二召开，届时将能获得更多今年中国经济政策走向的线索。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。