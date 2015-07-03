汇丰中国6月服务业PMI降至五个月低点 经济全面减速--汇丰

路透北京7月3日 - 汇丰最新PMI调查显示，6月中国服务业扩张步伐放缓至五个月低点，综合制造业和服务业的产出指数降至50.6的13个月低点，指向需求低迷经济全面减速，政府稳增长仍须加力。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)由5月的53.5下滑至51.8，为五个月低点。6月服务业新业务和经营预期指数均降至近一年低点。

“最新PMI数据显示，中国经济增长动力在二季度末进一步减弱，”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称，服务业的经营活动、新业务和就业指数均下滑，经营预期指数也下降。

“制造业表现持续疲软，服务业增长也放缓，可能促使决策者进一步推出刺激措施，确保下半年经济增长有所改善，以实现GDP年增长约7%的目标。”Annabel Fiddes表示。

据Markit提供的新闻稿，6月服务业新业务指数降至52.2，为11个月以来最低位，受访者称较低迷的市况抑制了整体客户需求。受之影响，经营预期指数创下11个月新低。

6月服务业就业指数连续22个月扩张，但也有所下滑，降至三个月低点。制造业和服务业的综合就业指数也降至13个月低位。

数据显示服务业通胀压力仍较小。投入价格指数明显下滑，收费价格指数则降至50以下，受访企业表示市场竞争剧烈致使部分公司降价销售。

此前公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。官方非制造业PMI表现出一定韧性，从上月的53.2小幅改善至53.8。[nL3S0ZH0NX]

中国央行已于上周末宣布降息和定向降准，宽松货币政策进一步加力。国务院总理李克强周三称，中国年初以来面临经济放缓，但有许多政策选项进行应对，有能力和信心实现今年7%左右的经济增长目标。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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