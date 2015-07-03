汇丰中国6月服务业PMI降至五个月低点 经济全面减速--汇丰

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 汇丰最新PMI调查显示，6月中国服务业扩张步伐放缓至五个月低点，综合制造业和服务业的产出指数降至50.6的13个月低点，指向需求低迷经济全面减速，政府稳增长仍须加力。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)由5月的53.5下滑至51.8，为五个月低点。6月服务业新业务和经营预期指数均降至近一年低点。
“最新PMI数据显示，中国经济增长动力在二季度末进一步减弱，”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称，服务业的经营活动、新业务和就业指数均下滑，经营预期指数也下降。
“制造业表现持续疲软，服务业增长也放缓，可能促使决策者进一步推出刺激措施，确保下半年经济增长有所改善，以实现GDP年增长约7%的目标。”Annabel Fiddes表示。
据Markit提供的新闻稿，6月服务业新业务指数降至52.2，为11个月以来最低位，受访者称较低迷的市况抑制了整体客户需求。受之影响，经营预期指数创下11个月新低。
6月服务业就业指数连续22个月扩张，但也有所下滑，降至三个月低点。制造业和服务业的综合就业指数也降至13个月低位。
数据显示服务业通胀压力仍较小。投入价格指数明显下滑，收费价格指数则降至50以下，受访企业表示市场竞争剧烈致使部分公司降价销售。
此前公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。官方非制造业PMI表现出一定韧性，从上月的53.2小幅改善至53.8。[nL3S0ZH0NX]
中国央行已于上周末宣布降息和定向降准，宽松货币政策进一步加力。国务院总理李克强周三称，中国年初以来面临经济放缓，但有许多政策选项进行应对，有能力和信心实现今年7%左右的经济增长目标。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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