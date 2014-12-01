11月汇丰中国制造业PMI终值50 为六个月低点

路透北京12月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50的六个月低点，持平于初值。上月终值为50.4。

Markit提供的新闻稿显示，11月产出分项指数跌破荣枯线至49.6，为七个月低点。该终值略高于初值的49.5。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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