11月汇丰中国制造业PMI终值50 为六个月低点

比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京12月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50的六个月低点，持平于初值。上月终值为50.4。
Markit提供的新闻稿显示，11月产出分项指数跌破荣枯线至49.6，为七个月低点。该终值略高于初值的49.5。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。