汇丰中国9月制造业PMI创六个月高位

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月23日 - 汇丰(HSBC)周一公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据连续第二个月处于荣枯线上方，升至51.2的六个月高位。上月终值为50.1。
Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业生产分项指数初值升至51.1，创下五个月高位。上月终值为50.9。
是次PMI预览数据样本采集自9月12-19日之间，终值定于9月30日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。