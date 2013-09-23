汇丰中国9月制造业PMI创六个月高位

路透北京9月23日 - 汇丰(HSBC)周一公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据连续第二个月处于荣枯线上方，升至51.2的六个月高位。上月终值为50.1。

Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业生产分项指数初值升至51.1，创下五个月高位。上月终值为50.9。

是次PMI预览数据样本采集自9月12-19日之间，终值定于9月30日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。