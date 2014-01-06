12月汇丰中国服务业PMI降至28个月新低

路透北京1月6日 -由于年底需求相应走软，汇丰中国12月服务业PMI降至28个月新低，呈现与官方数据类似的明显回落走势，表明服务业的扩张势头有所放慢。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.9，低于历史平均水平，且为2011年8月以来最低位。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌分析数据称，受累于新订单增速放缓，汇丰中国服务业PMI回落。但他也指出积极的一面，数据显示就业市场状况连续第四个月改善。

“我们预计制造业稳步扩张将支持服务业的增长。而且，随着降低民间资本进入服务业的门槛以及营改增等改革措施的推行，服务业有望在新年重获生机。”他说道。

Markit提供的新闻稿显示，12月服务业新业务指数从上月的52.6降至51.8，为六个月来最低位，客户需求不旺导致新业务增长乏力。

就业分项指数则连续第四个月上升，且为2013年6月以来最高位，企业按计划扩张是招工增加的主要原因。

上周统计局公布的12月官方非制造业商务活动指数降至54.6，环比降1.4个百分点，与稍早公布的官方及汇丰制造业PMI回落趋势一致。PMI在50上方，显示制造业和服务业均在扩张之中，但其下降之势也昭示经济回升动能不足，经济运行稳中趋缓的态势未改变。

价格方面，服务业投入价格指数较前月回落，但仍处于52上方的相对高位，说明能源、人力相关成本继续承压；收费价格则变动不大，基本持平于上月，也在50上方。

业务预期指数环比上升但处于历史较低水准，对政策变化的担忧以及竞争加剧都损及企业的信心。

2013年下半年以来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）增速反弹至7.8%；而从11月宏观数据看，工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史此前曾表示，2013年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，较2012年的7.7%增速稍有回落。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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